У «Реала» было бы больше очков: В Испании составили таблицу без ВАР

На страницах издания AS была составлена необычная турнирная таблица чемпионата Испании. Она не учитывает решения, принятые после вмешательства видеоассистента (ВАР).

Если бы ВАР в Ла Лиге не было, «Барселона» все равно бы лидировала с 24 очками. «Реал», как и сейчас, шёл бы вторым, но у команды Карло Анчелотти было бы на два зачётных балла больше – 23 вместо 21.

У третьего «Атлетико» без ВАР тоже было бы больше очков в кармане – 20 вместо 17. А вот у четвёртого «Вильярреала», напротив, было бы меньше баллов – 15, а не 17.

Отметим, что в скором времени пройдёт «эль класико» - «Реал» и «Барселона» сыграют 26 октября.