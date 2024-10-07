«Барселона» выбирает между двумя нападающими - названы имена

Каталонская «Барселона» подыскивает усиление в атакующую линию команды, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в сфере интересов руководства «сине-гранатовых» находятся два нападающих. Речь идет о канадце Джонатане Дэвиде из «Лилля» и шведе Викторе Дьёкереше, выступающем за лиссабонский «Спортинг».

В нынешнем сезоне главной ударной силой «Барселоны» является польский центрфорвард Роберт Левандовски. В текущем розыгрыше чемпионата Испании 36-летний поляк провел девять матчей, отметившись десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.