Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выбирает между двумя нападающими - названы имена

07 Октября 2024 • 11:04 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» подыскивает усиление в атакующую линию команды, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в сфере интересов руководства «сине-гранатовых» находятся два нападающих. Речь идет о канадце Джонатане Дэвиде из «Лилля» и шведе Викторе Дьёкереше, выступающем за лиссабонский «Спортинг».

В нынешнем сезоне главной ударной силой «Барселоны» является польский центрфорвард Роберт Левандовски. В текущем розыгрыше чемпионата Испании 36-летний поляк провел девять матчей, отметившись десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джонатан Дэвид Виктор Дьёкереш ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
San13
07 Октября 2024 в 12:06
Кто это вообще?
Пишите уж лучше про Неймара тогда:) Там пореальнее будет:))
Ответить
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» «Барселона» потеряла форварда в самом начале матча Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки»
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Октября
12:02 · Испания. Ла Лига
У «Реала» было бы больше очков: В Испании составили таблицу без ВАР
11:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбирает между двумя нападающими - названы имена 1
10:42 · Испания. Ла Лига
Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала» 1
10:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового вратаря во Франции
07:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» начал переговоры с преемником Карвахаля
07:18 · Испания. Ла Лига
В Испании считают, что Лунин может заменить Куртуа в «Реале»
04:12 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём»
03:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти обратился к Карвахалю 3
03:29 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Феррана Торреса 5
03:08 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи
02:49 · Испания. Ла Лига
Касадо: «У «Барселоны» есть чёткий игровой план»
01:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» может остаться без Карвахаля на год слухи
01:30 · Испания. Ла Лига
Флик высказался о Левандовски после хет-трика
01:07 · Испания. Ла Лига
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:46 · Испания. Ла Лига
Симеоне – о ничьей с «Реал Сосьедадом»: «Справедливый результат»
00:39 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Флик не выпустил Кунде в стартовом составе «Барселоны» слухи
00:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» изучает варианты усиления защиты
00:04 · Испания. Ла Лига
Ямаль обратился к травмированному Карвахалю
06 Октября
23:54 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» успел отобрать победу у «Атлетико» 4
22:22 · Испания. Ла Лига
У Милитао выявлена новая травма 1
22:05 · Испания. Ла Лига
Флику не понравились сравнения «Барселоны» с его «Баварией» 1
21:38 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес»
21:32 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выиграла дерби благодаря голу с пенальти
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Атлетико»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:1
21:16 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» и «Атлетико» назвали составы на очный матч Ла Лиги
Все новости