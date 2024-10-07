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Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала»

07 Октября 2024 • 10:42 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Мадридский «Реал» нашёл вариант, как заменить правого защитника Даниэля Карвахаля, который выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена. По информации от журналиста Родры, место на правом фланге обороны может занять центральный полузащитник Федерико Вальверде.

Отметим, что уругвайский хавбек ранее периодически выступал на правом фланге защиты, когда того требовала кадровая ситуация. Ещё одним вариантом для «Реала» является Лукас Васкес, который в последние годы был сменщиком Карвахаля на правом фланге.

Напомним, «Реал» на следующий день после травмы Карвахаля объявил о том, что продлил контракт с Даниэлем до лета 2026 года.

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Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Федерико Вальверде ещё теги

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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
07 Октября 2024 в 10:55
Вальверде - уникум просто.....но лучше всего я бы использовал его как опорника, потому что у нас нету такого игрока, даже Чуамени - номинальный опорник - хуже.....пусть уж Васкес отрабатывает справа
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