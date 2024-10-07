Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала»

Мадридский «Реал» нашёл вариант, как заменить правого защитника Даниэля Карвахаля, который выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена. По информации от журналиста Родры, место на правом фланге обороны может занять центральный полузащитник Федерико Вальверде.

Отметим, что уругвайский хавбек ранее периодически выступал на правом фланге защиты, когда того требовала кадровая ситуация. Ещё одним вариантом для «Реала» является Лукас Васкес, который в последние годы был сменщиком Карвахаля на правом фланге.

Напомним, «Реал» на следующий день после травмы Карвахаля объявил о том, что продлил контракт с Даниэлем до лета 2026 года.