«Барселона» нашла нового вратаря во Франции

Польский голкипер Марцин Булка, правами на которого владеет французская «Ницца», может продолжить карьеру в испанском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в услугах 25-летнего вратаря заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Булку в качестве конкурента немцу Марку-Андре тер Штегену.

Трудовое соглашение Марцина с «Ниццей» рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость вратаря составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Булка сыграл семь матчей, в которых пропустил семь мячей.