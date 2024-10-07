В Испании считают, что Лунин может заменить Куртуа в «Реале»

Украинский голкипер Андрей Лунин заменил травмированного бельгийца Тибо Куртуа в поединке против «Вильярреала» в чемпионате Испании. Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:0.
В Испании остались довольный игрой украинца. В частности, газета Marca посвятила игре Лунина заметку в своем материале.
«Лунин не так часто вмешивался в игру, за исключением нескольких моментов. Он показал уверенные действия как на втором этаже, так и внизу. Андрей снова показал, что в состоянии заменить Куртуа», - говорится в сообщении Marca.
По итогам девяти туров «Реал» набрал 21 очко и занимает второе место в таблице Ла Лиги.
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