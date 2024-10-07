Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о напряжённом графике матчей.

За последние три недели команда Ханса-Дитера Флика провела семь матчей во всех турнирах. В последней встрече перед паузой на игры сборных «сине-гранатовые» одолели на выезде «Алавес» благодаря хет-трику Левандовски (3:0).

«Мы играем каждые три дня. Никогда в жизни мне не приходилось проводить пять матчей подряд с перерывом всего в два полных дня», – заявил в интервью DAZN герой воскресного поединка.

На счету Роберта Левандовски десять забитых голов в текущем розыгрыше Ла Лиги – 36-летний поляк уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании.