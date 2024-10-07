Анчелотти обратился к Карвахалю

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поддержал Даниэля Карвахаля, получившего тяжёлую травму в матче с «Вильярреалом».

32-летний правый защитник выбыл из строя из-за разрыва передней крестообразной связки колена. По некоторым данным, восстановление испанца может занять около года.

«Нашей команде необходима твоя энергия и целеустремлённость. Мы знаем, что ты справишься с этим испытанием, как делал это всегда, и мы снова сможем рассчитывать на тебя в будущем. С нетерпением ждём встречи с тобой, Дани. Удачи!» – приводит Madrid Xtra слова из обращения Анчелотти.

Встреча «Реала» с «Вильярреалом» завершилась победой «сливочных» со счётом 2:0.