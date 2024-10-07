Стало известно, насколько серьёзна травма Феррана Торреса

«Барселона» не сможет рассчитывать на вингера Феррана Торреса в ближайших матчах.

24-летний футболист был заменён из-за травмы в самом начале поединка Ла Лиги против «Алавеса», прошедшего в воскресенье (3:0). По сообщениям журналиста Хави Мигеля, испанец пропустит от четырёх до пяти недель из-за повреждения правого бедра.

Свой следующий матч команда Ханса-Дитера Флика проведёт 20 октября – соперником будет «Севилья». Спустя три дня каталонцам предстоит принять в родных стенах «Баварию» в рамках Лиги чемпионов, а ещё тремя днями позднее состоится выездная для «сине-гранатовых» встреча с мадридским «Реалом».