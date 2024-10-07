Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи

Ханс-Дитер Флик, занимающий должность главного тренера «Барселоны», поделился мыслями об игре вингера Рафиньи Диаса.

В воскресном матче с «Алавесом» (3:0) бразилец вышел на поле с капитанской повязкой и помог Роберту Левандовски оформить хет-трик, дважды ассистировав поляку.

«Рафинья – лидер, он очень важен для нас. Я очень доволен им, хоть и думаю, что он может продолжать совершенствоваться. Капитанская повязка ценна для него», – сказал в послематчевом интервью Флик.

В активе Рафиньи Диаса шесть забитых голов и шесть результативных передач в 11 матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях.