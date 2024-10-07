Касадо: «У «Барселоны» есть чёткий игровой план»

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо поделился мыслями об игре команды после победы над «Алавесом» (3:0).

Коллектив Ханса-Дитера Флика продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров с 24 набранными баллами. Отрыв от мадридского «Реала», идущего вторым, составляет три очка.

В воскресенье каталонцы взяли верх над «Алавесом» благодаря хет-трику Роберту Левандовски. Все три мяча поляка были забиты в первом тайме.

«Мы вышли на поле с большим энтузиазмом и желанием как можно скорее снять все вопросы – и у нас получилось реализовать задуманное. У «Барселоны» есть чёткий игровой план. Тренер вселяет в меня уверенность», – заявил в послематчевом интервью Касадо.