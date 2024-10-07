Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может остаться без Карвахаля на год слухи

07 Октября 2024 • 01:38 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Вильярреал

Правому защитнику мадридского «Реала» Даниэлю Карвахалю предстоит длительное восстановление после травмы.

Испанец травмировал колено в недавнем матче Ла Лиги против «Вильярреала», который завершился победой «сливочных» со счётом 2:0. Обследования выявили у Карвахаля разрыв передней крестообразной связки. Как известно, с такой травмой у игрока практически нет шансов восстановиться до конца сезона, однако, по информации Marca, ситуация может оказаться ещё более неутешительной: весьма вероятно, что «Реалу» придётся обходиться без одного из своих лидеров на протяжении целого года.

Напомним, сразу после печальных известий о тяжёлом повреждении «королевский клуб» продлил контракт с Карвахалем до середины 2026 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

Новости по матчу

Сегодня, 07 Октября
00:04
Ямаль обратился к травмированному Карвахалю
06 Октября
20:26
Флик: «Барселона» желает Карвахалю всего наилучшего»
17:44
«Реал» доверяет Васкесу – замену Карвахалю искать не будут 1
14:38
«Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем после травмы 3
12:17
Появилась информация о сроках восстановления Винисиуса
11:36
«Реал» сообщил о травме Винисиуса 1
11:31
«Реал» сделал заявление по травме Карвахаля 3
03:45
«Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки 9
03:10
Беллингем – о травме Карвахаля: «Он очень важен для нас»
02:25
Пино зашёл в раздевалку «Реала» после матча, чтобы увидеться с Карвахалем
02:00
В «Реале» готовятся к плохим новостям по травме Карвахаля
01:13
Директор «Реала» Бутрагеньо – о Карвахале: «Мы очень обеспокоены»
00:51
Анчелотти высказался о замене Карвахалю в случае серьёзной травмы
00:42
Анчелотти прокомментировал травму Карвахаля 2
00:19
Вальверде – о победе «Реала»: «Результат сейчас не так важен, мы беспокоимся за Карвахаля»
00:11
«Реал» может надолго потерять Карвахаля – игрок покинул поле на носилках
00:02
«Реал» уверенно остановил конкурентов из «Вильярреала» 5
05 Октября
23:50
Винисиус заменён из-за повреждения вскоре после забитого гола
21:30
«Реал» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
20:17
Лунин и Мбаппе – в основе «Реала» на матч Ла Лиги
12:42
«Реал» – «Вильярреал»: Мбаппе попадёт в стартовый состав или нет на центральный матч тура Ла Лиги 1
04:53
«Реал» нашёл нового форварда в АПЛ
02:44
Реал - Вильярреал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:27
Анчелотти планирует выпустить Гюлера в основе в предстоящем матче «Реала»
00:31
Бесплатный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Вильярреал чемпионата Испании – 5 октября 2024
04 Октября
23:00
Прогноз на точный счёт матча Реал — Вильярреал чемпионата Испании — 5 октября 2024
20:15
Ближайший матч может стать для Парехо 200-м за «Вильярреал»
17:24
Анчелотти объяснил, почему Гюлер играет не так часто 1
16:49
Без Куртуа, но с Мбаппе: «Реал» показал заявку на матч
16:15
Анчелотти ответил, что «Реал» анализировал после поражения
16:09
Анчелотти: «Некоторые игроки «Реала» показывают не тот уровень, который могут»
15:45
Анчелотти оценил нехватку Крооса для «Реала»
11:03
Рюдигер рассказал о влиянии Тухеля на его карьеру
07:23
«Манчестер Сити» пытался подписать звезду «Реала» в конце лета
07:08
Рюдигер назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
04:02
Рюдигер – о переходе в «Реал»: «Я не мог в это поверить»
00:22
Рюдигер: «То, что делает Ямаль, просто пугает»
03 Октября
23:14
«Реал» связался с представителями звезды «Ливерпуля»
20:47
Кроос: «Реал» адаптировался после ухода Роналду и Рамоса, то же самое будет со мной
20:35
Кроос: Я не хочу возвращаться в футбол
20:24
Кроос объяснил, почему всегда желает успеха «Реалу»
20:14
Кроос: «И со мной «Реал» не всегда хватал звёзды с неба»
17:21
Беллингем: «Кроос оказал на меня огромное влияние»
01 Октября
20:32
Тчуамени: «Винисиус заслуживает «Золотого мяча» 1
19:43
Тчуамени получил вопрос о том, как справляется с критикой
10:11
«Челси» поборется с «Арсеналом» и «Реалом» за бразильского защитника
01:13
Ракитич: «Модрич должен провести ещё 180 матчей за сборную Хорватии»
30 Сентября
21:50
«Реал» и «Арсенал» ведут борьбу за бразильца с отступными в 100 млн евро
15:24
Родриго испытывает проблемы со спиной 1
14:30
Куртуа не поможет «Реалу» до конца международной паузы
02:39
«Реал» претендует на трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Мбаппе отреагировал на радостную новость о Погба
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Бетис Бетис
1
0
2.60 3.15 3.00
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М Атлетико М
1
1
22.00 1.03 23.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Октября
03:08 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи
02:49 · Испания. Ла Лига
Касадо: «У «Барселоны» есть чёткий игровой план»
01:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» может остаться без Карвахаля на год слухи
01:30 · Испания. Ла Лига
Флик высказался о Левандовски после хет-трика
01:07 · Испания. Ла Лига
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:46 · Испания. Ла Лига
Симеоне – о ничьей с «Реал Сосьедадом»: «Справедливый результат»
00:39 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Флик не выпустил Кунде в стартовом составе «Барселоны» слухи
00:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» изучает варианты усиления защиты
00:04 · Испания. Ла Лига
Ямаль обратился к травмированному Карвахалю
06 Октября
23:54 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» успел отобрать победу у «Атлетико»
22:22 · Испания. Ла Лига
У Милитао выявлена новая травма
22:05 · Испания. Ла Лига
Флику не понравились сравнения «Барселоны» с его «Баварией»
21:38 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес»
21:32 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выиграла дерби благодаря голу с пенальти
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Атлетико»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:1
21:16 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» и «Атлетико» назвали составы на очный матч Ла Лиги
20:50 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я стараюсь забивать, а партнёры помогают мне
20:38 · Нидерланды. Эредивизие
​Френки де Йонг вошёл в пятёрку наиболее часто выступавших за «Барселону» игроков из Нидерландов
20:26 · Испания. Ла Лига
Флик: «Барселона» желает Карвахалю всего наилучшего»
19:18 · Испания. Ла Лига
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» 14
19:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич всегда будет ценным игроком для «Реала»
18:21 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» выиграла, несмотря на два удаления - такого не было с 2006 года
18:15 · Испания. Ла Лига
Левандовски сделал хет-трик к 32-й минуте - это один из быстрейших в истории «Барселоны»
18:04 · Испания. Ла Лига
Левандовски оформил хет-трик за 32 минуты
17:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» доверяет Васкесу – замену Карвахалю искать не будут 1
Все новости