Правому защитнику мадридского «Реала» Даниэлю Карвахалю предстоит длительное восстановление после травмы.

Испанец травмировал колено в недавнем матче Ла Лиги против «Вильярреала», который завершился победой «сливочных» со счётом 2:0. Обследования выявили у Карвахаля разрыв передней крестообразной связки. Как известно, с такой травмой у игрока практически нет шансов восстановиться до конца сезона, однако, по информации Marca, ситуация может оказаться ещё более неутешительной: весьма вероятно, что «Реалу» придётся обходиться без одного из своих лидеров на протяжении целого года.

Напомним, сразу после печальных известий о тяжёлом повреждении «королевский клуб» продлил контракт с Карвахалем до середины 2026 года.