Флик высказался о Левандовски после хет-трика

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об игре Роберта Левандовски.

36-летний нападающий оформил хет-трик в поединке с «Алавесом» (3:0), что позволило «Барселоне» сохранить трёхочковый задел над мадридским «Реалом» перед международным перерывом.

«Левандовски? Думаю, нам стоит отметить всю команду – все игроки помогают Роберту. Он в хорошей форме, мне очень приятно за этим наблюдать. Рад, что мы набрали три очка, и очень доволен выступлением Леви», – передаёт Barca Universal высказывания Флика.

Роберт Левандовски лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги с десятью голами, опережая ближайшего преследователя Айосе Переса на четыре забитых мяча.