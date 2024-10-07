В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу

В мадридском «Реале» не сомневаются в скором возвращении в строй Тибо Куртуа.

Голкипер получил травму в дерби с мадридским «Атлетико», которое состоялось 29 сентября (1:1). В двух последующих встречах «сливочные» были вынуждены обходиться без бельгийца. По обновлённым данным Diario AS, в «Реале» полностью уверены, что Куртуа залечит повреждение к следующему матчу против «Сельты», который состоится 19 октября, после паузы на игры сборных.

Тибо Куртуа провёл десять поединков за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне, пропустив семь голов и четырежды сохранив ворота в неприкосновенности.