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В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу

07 Октября 2024 • 01:07 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

В мадридском «Реале» не сомневаются в скором возвращении в строй Тибо Куртуа.

Голкипер получил травму в дерби с мадридским «Атлетико», которое состоялось 29 сентября (1:1). В двух последующих встречах «сливочные» были вынуждены обходиться без бельгийца. По обновлённым данным Diario AS, в «Реале» полностью уверены, что Куртуа залечит повреждение к следующему матчу против «Сельты», который состоится 19 октября, после паузы на игры сборных.

Тибо Куртуа провёл десять поединков за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне, пропустив семь голов и четырежды сохранив ворота в неприкосновенности.

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