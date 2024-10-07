Симеоне – о ничьей с «Реал Сосьедадом»: «Справедливый результат»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает закономерным исход матча с «Реал Сосьедадом» (1:1).

«Матрасники» открыли счёт уже на первой минуте усилиями Хулиана Альвареса, а пропустили в самом конце. Ничью хозяевам поля принёс точный удар Луки Сучича на 84-й минуте.

«После забитого гола мы хорошо защищались на протяжении всего матча, не позволяли сопернику создавать опасные моменты.

Думаю, ничья – справедливый результат, так как у обеих команд было не слишком много голевых возможностей. Сегодня одна сторона стремилась атаковать, другая – уверенно оборонялась», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.