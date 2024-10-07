Стало известно, почему Флик не выпустил Кунде в стартовом составе «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде не вышел в стартовом составе команды в матче против «Алавеса» (3:0).

Француз регулярно выходит в основе «сине-гранатовых», однако в воскресенье рулевой Ханс-Дитер Флик оставил его на скамейке запасных. По информации журналиста Тони Хуанмарти, таким образом Кунде был наказан за нарушение дисциплины: игрок опоздал на предматчевую беседу, что не оценил тренер.

Жюль Кунде вышел на замену на 67-й минуте встречи с «Алавесом», когда на табло уже горел счёт 3:0.

25-летний центрбек принял участие в 11 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, став автором одного забитого гола и одного ассиста.