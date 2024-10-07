«Реал» изучает варианты усиления защиты

Мадридский «Реал» начал работу по поиску игроков, способных усилить защитную линию в январское трансферное окно.

Как недавно стало известно, Даниэль Карвахаль выбыл из строя с травмой крестообразной связки колена – он вряд ли вернётся на поле до конца сезона. По данным журналиста Маттео Моретто, в «Реале» рассмотрят различные варианты усиления оборонительных позиций в январе. В клубе уже занимаются изучением доступных опций.

Прошедшим летом «королевский клуб» мог приобрести центрального защитника Лени Йоро, но того перехватил «Манчестер Юнайтед». После этого руководство мадридцев приняло решение обойтись без усилений.