«Реал» изучает варианты усиления защиты

Мадридский «Реал» начал работу по поиску игроков, способных усилить защитную линию в январское трансферное окно.
Как недавно стало известно, Даниэль Карвахаль выбыл из строя с травмой крестообразной связки колена – он вряд ли вернётся на поле до конца сезона. По данным журналиста Маттео Моретто, в «Реале» рассмотрят различные варианты усиления оборонительных позиций в январе. В клубе уже занимаются изучением доступных опций.
Прошедшим летом «королевский клуб» мог приобрести центрального защитника Лени Йоро, но того перехватил «Манчестер Юнайтед». После этого руководство мадридцев приняло решение обойтись без усилений.
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