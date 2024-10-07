Ямаль обратился к травмированному Карвахалю

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поддержал защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля.

32-летний игрок «сливочных» выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученного в субботнем матче Ла Лиги против «Вильярреала».

«Сил тебе, Карва. Ты вернёшься сильным, как бык, которым ты и являешься», – обратился Ямаль к Карвахалю в социальных сетях, прикрепив совместную фотографию с матча за сборную Испании.

Даниэль Карвахаль успел провести 11 поединков за «Реал» в текущей кампании, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. В общей сложности на счету футболиста 427 игр в цветах мадридского гранда.