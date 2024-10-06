«Реал Сосьедад» успел отобрать победу у «Атлетико»

В последнем матче девятого тура Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Реал Сосьедада». Гости быстро добились успеха и в оставшиеся 89 с лишним минут вообще не били в створ, за что в итоге и поплатились.

На первой минуте Антуан Гризманн слева в штрафной площади откатил мяч на Хулиана Альвареса, который с девяти метров низом направил мяч в дальний угол ворот - 0:1. Удар Такефусы Кубо справа с 15 метров в ближний угол голкипер отразил.

После перерыва Гризманн слева получил пас на ход и в касание исполнил перевод направо на Науэля Молину, который в касание с семи метров пробил немного выше перекладины. На 84-й минуте слева Микель Оярсабаль откатил мяч на Луку Сучича, который с 25 метров в касание точно пробил в дальнюю девятку, а голкипер в прыжке мяч достать не смог - 1:1. Кубо справа сместился к центру и с 18 метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

Ничья вывела басков на 15-е место, соперник делит третью строчку. Арсен Захарян продолжает лечиться и в этом сезоне не играл.