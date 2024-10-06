У Милитао выявлена новая травма

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао продолжает испытывать проблемы с травмами.

Недавно футболист отправился в Бразилию для прохождения медицинского обследования – у него обнаружено повреждение левого бедра, докладывает журналист Марио Кортехана. Таким образом, центрбек «сливочных» вряд ли отправится на октябрьский сбор бразильской национальной команды. Он будет набирать форму в расположении «Реала».

Эдер Милитао провёл 12 матчей за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне, по одному разу отметившись забитым мячом и результативной передачей.

Сборной Бразилии скоро предстоит сыграть с соперниками из Чили (11 октября) и Перу (16 октября).