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У Милитао выявлена новая травма

06 Октября 2024 • 22:22 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао продолжает испытывать проблемы с травмами.

Недавно футболист отправился в Бразилию для прохождения медицинского обследования – у него обнаружено повреждение левого бедра, докладывает журналист Марио Кортехана. Таким образом, центрбек «сливочных» вряд ли отправится на октябрьский сбор бразильской национальной команды. Он будет набирать форму в расположении «Реала».

Эдер Милитао провёл 12 матчей за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне, по одному разу отметившись забитым мячом и результативной передачей.

Сборной Бразилии скоро предстоит сыграть с соперниками из Чили (11 октября) и Перу (16 октября).

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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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