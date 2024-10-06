Флику не понравились сравнения «Барселоны» с его «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает неуместными сравнения своей нынешней команды с «Баварией» из прошлого.

Немецкий специалист уверенно стартовал в каталонском клубе: «сине-гранатовые» под его руководством выиграли восемь матчей Ла Лиги из девяти, забив при этом впечатляющие 28 голов. Неудивительно, что нынешнюю «Барселону» часто сравнивают с «Баварией» времён Флика, однако сам наставник не одобряет такие параллели.

«Нет, нет, мне это не нравится. Другая команда, другая ситуация. На данный момент дела идут хорошо, но я знаю, что в футболе всё может измениться очень быстро», – приводит Barca Universal комментарии рулевого, ответившего на вопросы СМИ после победы над «Алавесом» (3:0).