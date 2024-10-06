Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал главные причины успешного исхода матча против «Алавеса» (3:0).

Все голы в поединке были забиты в первом тайме. Хет-триком отметился Роберт Левандовски, поразивший ворота хозяев поля на 7-й, 22-й и 32-й минутах.

«В первом тайме мы не допускали ошибок, не позволяли «Алавесу» играть в свой футбол. Это был ключ к победе. Мы сказали игрокам, что очень важно не допускать ошибок и помнить о произошедшем в матче с «Осасуной». Великолепный первый тайм – главная причина сегодняшней победы», – заявил в послематчевом интервью Флик.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров с 24 набранными очками, на три балла опережая мадридский «Реал».