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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес»

06 Октября 2024 • 21:38 Комментировать
Алавес
0:3
Барселона

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал главные причины успешного исхода матча против «Алавеса» (3:0).

Все голы в поединке были забиты в первом тайме. Хет-триком отметился Роберт Левандовски, поразивший ворота хозяев поля на 7-й, 22-й и 32-й минутах.

«В первом тайме мы не допускали ошибок, не позволяли «Алавесу» играть в свой футбол. Это был ключ к победе. Мы сказали игрокам, что очень важно не допускать ошибок и помнить о произошедшем в матче с «Осасуной». Великолепный первый тайм – главная причина сегодняшней победы», – заявил в послематчевом интервью Флик.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после девяти туров с 24 набранными очками, на три балла опережая мадридский «Реал».

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