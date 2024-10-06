«Севилья» выиграла дерби благодаря голу с пенальти

В девятом туре Ла Лиги состоялось севильское дерби. В таких матчах редко бывает обилие опасных атак и моментов, так случилось и сегодня. В обилии борьбы команды не так часто били, а в первом тайме вовсе не было мегаостроты.

На 47-й минуте мяч попал в руку Диего Льоренте в штрафной «Бетиса» - пенальти. Доди Лукебакио был точен, а голкипер не угадал, 1:0 в пользу «Севильи». В концовке «огурцы» были вынуждены раскрываться и получили еще две атаки на свои ворота. Лукебакио остался в штрафной без опеки и промахнулся. Чуть позже его красивый дальний удар был парирован.

У участников матча по 12 очков, они делят 10-е место.