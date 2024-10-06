«Севилья» выиграла дерби благодаря голу с пенальти

В девятом туре Ла Лиги состоялось севильское дерби. В таких матчах редко бывает обилие опасных атак и моментов, так случилось и сегодня. В обилии борьбы команды не так часто били, а в первом тайме вовсе не было мегаостроты.
На 47-й минуте мяч попал в руку Диего Льоренте в штрафной «Бетиса» - пенальти. Доди Лукебакио был точен, а голкипер не угадал, 1:0 в пользу «Севильи». В концовке «огурцы» были вынуждены раскрываться и получили еще две атаки на свои ворота. Лукебакио остался в штрафной без опеки и промахнулся. Чуть позже его красивый дальний удар был парирован.
У участников матча по 12 очков, они делят 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Лукебакио Доди50'
Нюланд Эрьян• 78'Кармона Хосе Анхель• 81'Баде Луак•Ньянзу Танги 76'• 90'Педроса Адриа79' (Салас Кике (79') •Агум Люсьен 84'72' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (72') •Гудель Неманья• 54'Фернандес Жерар79' (Сусо Хесус (79') •Лукебакио Доди•Берналь Исаак Ромеро72' (Навас Хесус (72') •Эджуке Чидера90' (Маркан Маркос (90')
Силва Руи•Бельерин Эктор•Льоренте Диего•Натан• 52'Родригес Рикардо86' (Перро Ромен (86') •Кардозо Джонни•Рока Марк64' (Руибаль Айтор (64') •Форнальс Пабло•Ло Чельсо Джовани•Эз Абде 20'79' (Авила Эсекьель (79') • 83'Роке Витор64' (Бакамбу Седрик (64')
06 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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