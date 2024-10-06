«Реал Сосьедад» и «Атлетико» назвали составы на очный матч Ла Лиги

Сегодня, 6 октября, «Реал Сосьедад» и «Атлетико» Мадрид сыграют между собой в рамках девятого тура испанской Ла Лиги.

Перед началом матча пресс-службы обнародовали составы своих команд на предстоящий поединок.

Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро (вр), Арамбуру, Субельдия, Агер, Хави Лопес, Кубо, Субименди, Сучич, Гомес, Бекер, Оярсабаль.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Хименес, Витсель, Ленгле, Молина, Барриос, Коке, Галлахер, Галан, Гризманн, Альварес.

Напомним, российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после травмы.

Начало матча запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.