Левандовски: Я стараюсь забивать, а партнёры помогают мне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался после крупной победы над «Алавесом».

Встреча девятого тура чемпионата Испании завершилась со счетом 3:0 в пользу «сине-гранатовых». Автором всех трех голов стал Левандовски.

— Я стараюсь забивать голы, а мои товарищи по команде отдают мне хорошие передачи. С первых минут мы хотели забить, и поскольку в первом тайме мы забили трижды, во втором чувствовали себя комфортно, — сказал Левандовски журналистам.

В нынешнем сезоне 36-летний форвард забил десять мячей и сделал две голевые передачи в десяти играх Ла Лиги.

После девяти туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка.