Флик: «Барселона» желает Карвахалю всего наилучшего»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля.

В минувшем матче испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» Карвахаль порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона.

— Я хочу пожелать Дани Карвахалю всего наилучшего. Его травма выглядела очень серьезной, хотя он был в очень хорошей форме. Могу сказать только одно, что от «Барселоны» мы желаем ему всего хорошего, — цитирует Флика журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 32-летний Карвахаль провел 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и стал автором одной голевой передачи.