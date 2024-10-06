Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес»

06 Октября 2024 • 19:18 Комментировать (6)
Алавес
0:3
Барселона

«Барселона» гостила у «Алавеса» в воскресенье и быстро обеспечила себе победный результат.

Уже на четвертой минуте Ламин Ямаль с правого фланга отпасовал в центр, и Рафинья Диас, находившийся в положении «вне игры», как будто реализовал выход один мяч в один, отправив мяч в чужие ворота, но вне игры. Вскоре пошла подача у «Барселоны» с правого фланга от Рафиньи Диаса со штрафного, а Роберт Левандовски, находясь спиной к чужим воротам, головой отправил мяч в левую часть створа - 0:1. Контратаку расчертили футболисты «Барселоны», и снова голевой пас оформил Рафинья, прострелив с левого полуфланга, а Роберт Левандовски послал мяч низом в сетку - 0:2. На 32-й минуте открылся Левандовски в область правого угла вратарской, откуда переправил мяч низом в дальний угол - 0:3. На 45-й минуте Науэль Теналья навесил с правого фланга к дальней штанге, и Тони Мартинес пробил головой в левый угол - мяч зашёл за линию ворот вместе с голкипером, но и здесь офсайд.

Под конец второго тайма Фати мог отличиться сейчас, неплохой удар у него выдался с левой стороны с небольшого расстояния, но голкипер в падении отбил мяч. Вскоре «Алавес» во второй раз отправил мяч в сетку, но и здесь вне игры.

После третьего поражения подряд «Алавес» идет на 12-м месте, каталонцы лидируют с запасом в три очка от «Реала».

Протокол игры  
Алавес0:3Барселона
  7'Левандовски Роберт (0:1)
  22'Левандовски Роберт (0:2)
  32'Левандовски Роберт (0:3)
Сивера АнтониоТеналья Науэль  31' 46' (Диарра Мусса ( 46') Абкар Абделькабир 67' (Адриан Пика ( 67') Моуриньо Сантьяго  54'Санчес МануэльГевара АндерБланко Антонио 78' (Хордан Хоан ( 78') Висенте КарлосСтоичков Хуан 57' (Конечни Томас ( 57') Реббах АбдеррахманМартинес Антонио III 57' (Кике Гарсия ( 57')
Запасные: Родригес АдрианВильялибре АсьерМартин КарлосБенавидес КарлосОвоно ХесусНовоа УгоРомеро Лука
Пенья ИньякиФорт Эктор 67' (Фати Ансу ( 67') Кубарси ПауИньиго Мартинес  53' 81' (Мартин Жерар ( 81'  86') Бальде Алехандро 81' (Де Йонг Френки ( 81') ПедриКасадо МаркЯмаль Ламин 67' (Кунде Жюль ( 67') Рафинья ДиасТоррес Ферран 6' (Гарсия Эрик ( 6') Левандовски Роберт
Запасные: Виктор ПауАстралага АндерДомингес СерхиЯкобишвили АронТорре Пабло
06 октября. Стадион "Мендисорроса".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Алавес Барселона Роберт Левандовски ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Октября
19:18
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» 5
18:04
Левандовски оформил хет-трик за 32 минуты
17:26
«Барселона» потеряла форварда в самом начале матча
16:45
«Алавес» - «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:3 5
16:15
«Барселона» объявила состав на матч против «Алавеса»
02:37
Алавес - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:59
Качественный прогноз и ставка на матч Алавес – Барселона чемпионата Испании – 6 октября 2024
05 Октября
23:12
Флик ответил на вопрос о недовольстве Левандовски и Ямаля заменами
22:43
Флик поделился ожиданиями от ближайшего матча «Барселоны»
22:01
Флик оценил форму Щесны
21:24
Прогноз на точный счёт матча Алавес — Барселона чемпионата Испании — 6 октября 2024
16:55
Щесны снимает стресс курением
06:52
В «Барселоне» определились с будущим Феррана Торреса
04:31
Флик – четвёртый в рейтинге лучших тренеров «Барселоны» в 21 веке после первых десяти матчей
00:03
В «Барселоне» определились с планами по будущему Левандовски
04 Октября
21:43
Нападающий «Барселоны» может перейти в «Ювентус»
10:34
«Барселона» определила Холанна своей главной трансферной целью на 2025 год 1
09:29
Если Араухо не продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие месяцы, игрока могут продать летом
05:39
Щесны тренировался индивидуально, пока остальные игроки «Барселоны» отдыхали
00:22
Рюдигер: «То, что делает Ямаль, просто пугает»
03 Октября
22:54
Два топ-клуба следят за Гарначо из «Манчестер Юнайтед»
21:38
Четыре топ-клуба следят за де Йонгом 1
20:56
«Барселона» уже год ждёт ответа от де Йонга по новому контракту — игрок молчит
02 Октября
22:18
Щесны: «Нет гарантий, что я буду основным вратарём «Барселоны»
16:01
«Барселона» объявила о переходе Щесны 2
10:59
Иньиго Мартинес: «Флик попросил меня остаться в «Барселоне»
01 Октября
03:10
«Барселона» отложила решение по новому основному вратарю
30 Сентября
21:22
«Барселона» объявила о продлении контракта с Берналем — отступные 500 млн евро
20:24
Щесны прошёл медицинское обследование для «Барселоны»
01:25
Назван самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» – это не Френки де Йонг 2
29 Сентября
23:05
«Барселона» не продвинулась в переговорах с де Йонгом
16:50
Де Йонг: «Три травмы лодыжки стали для меня психологической проблемой»
16:22
Де Йонг рассказал, что для него значит быть капитаном
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (6) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
cAspEr
06 Октября 2024 в 20:22
всех с победой!
вопрос не в тему, но почему на данном сайте в списке бомбардиров Ла Лиги, нету Мбаппе ?
Ответить
Alex1972
06 Октября 2024 в 19:51
"Хет-трик" Гассаниги из Жироны лучше.. ☝️🤣
Ответить
Russiasksk
06 Октября 2024 в 19:33
Всё что умеет делать Левандовски это как и Кейн и Холланд забивать слабым командам кучу мячей. Как дело доходит до серьёзного противника эти ребята абсолютно бесполезны.
Ответить
Bartimeus
06 Октября 2024 в 19:21
Куча ошибок во втором тайме, не нравится как играют в защите. Не знаю, следствие ли это крупного счета, или просто типичная барселонская кривая игра в обороне. Сыграют так с Баварией или Реалом, вытаскивать из ворот придется много мячей. И еще вот эта высокая линия обороны. С подлодкой и вот сегодня сработало на 100%, но с топ клубами вряд ли прокатит подобное. Чтобы так играть, надо идеально выходить из под прессинга, Барса стала это лучше делать, но не сверхнадежно. Рад видеть Фати и Фрэнки на поле, первый даже попал в штангу. Неубедительный матч Ямаля, но надо бы ему вообще дать 90 минут отдыха. Лева завершает хорошо, нужны ему такие передачи, какие отдают Рафинья и Ямаль. При Хави такого не было.
Хороший матч, но пора перестать косячить в защите, впереди важные матчи.
Ответить
NOBODY
06 Октября 2024 в 20:04
ну и Бавария у Флика играла очень высоко...стиль такой его
Ответить
Bartimeus
06 Октября 2024 в 20:46
С топовым центром поля можно, у Барсы нет разрушителя. Берналь наигрывался и Флик ему сходу место в старте доверил, сломался не вовремя к сожалению. Кристенсен хорошо себя в опорке проявил, только и его нет.
С Монако эта высокая линия никак не работала, напы соперника убегали раз за разом.
Ответить
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Сборная Германии потеряла Мусиалу Мбаппе отреагировал на радостную новость о Погба
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Жирона Жирона
Атлетик Б Атлетик Б
2
1
2.26 3.40 3.00
Видео
Окончен
Алавес Алавес
Барселона Барселона
0
3
5.20 4.20 1.55
Видео
61 мин
Севилья Севилья
Бетис Бетис
1
0
2.45 3.20 2.85
Видео
06.10.24 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М Атлетико М
3.15 3.10 2.31
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
20:38 · Нидерланды. Эредивизие
​Френки де Йонг вошёл в пятёрку наиболее часто выступавших за «Барселону» игроков из Нидерландов
20:26 · Испания. Ла Лига
Флик: «Барселона» желает Карвахалю всего наилучшего»
19:18 · Испания. Ла Лига
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» 5
19:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич всегда будет ценным игроком для «Реала»
18:21 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» выиграла, несмотря на два удаления - такого не было с 2006 года
18:15 · Испания. Ла Лига
Левандовски сделал хет-трик к 32-й минуте - это один из быстрейших в истории «Барселоны»
18:04 · Испания. Ла Лига
Левандовски оформил хет-трик за 32 минуты
17:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» доверяет Васкесу – замену Карвахалю искать не будут 1
17:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла форварда в самом начале матча
17:13 · Испания. Ла Лига
«Жирона» дожала «Атлетик» в матче с тремя пенальти
16:45 · Испания. Ла Лига
«Алавес» - «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:3 5
16:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на матч против «Алавеса»
15:46 · Испания. Ла Лига
Карвахаль сделал заявление после травмы и продления контракта
14:58 · Испания. Ла Лига
Раскрыты две трансферные цели «Реала»
14:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем после травмы 1 официально
14:30 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Баварии»
13:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Карвахалю после серьёзной травмы
12:35 · Испания. Ла Лига
Экс-форвард «Реала» прокомментировал трансфер в Малайзию
12:17 · Испания. Ла Лига
Появилась информация о сроках восстановления Винисиуса
12:00 · Испания. Ла Лига
Тораль прокомментировал поражение от «Реала»
11:52 · Испания. Ла Лига
Экс-нападающий «Реала» и «ПСЖ» будет играть в Малайзии
11:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» может подписать игрока после травмы Карвахаля – названо имя слухи
11:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил о травме Винисиуса 1
11:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал заявление по травме Карвахаля 3
10:56 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямса хотят купить два английских суперклуба
Все новости