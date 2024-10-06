Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес»

«Барселона» гостила у «Алавеса» в воскресенье и быстро обеспечила себе победный результат.

Уже на четвертой минуте Ламин Ямаль с правого фланга отпасовал в центр, и Рафинья Диас, находившийся в положении «вне игры», как будто реализовал выход один мяч в один, отправив мяч в чужие ворота, но вне игры. Вскоре пошла подача у «Барселоны» с правого фланга от Рафиньи Диаса со штрафного, а Роберт Левандовски, находясь спиной к чужим воротам, головой отправил мяч в левую часть створа - 0:1. Контратаку расчертили футболисты «Барселоны», и снова голевой пас оформил Рафинья, прострелив с левого полуфланга, а Роберт Левандовски послал мяч низом в сетку - 0:2. На 32-й минуте открылся Левандовски в область правого угла вратарской, откуда переправил мяч низом в дальний угол - 0:3. На 45-й минуте Науэль Теналья навесил с правого фланга к дальней штанге, и Тони Мартинес пробил головой в левый угол - мяч зашёл за линию ворот вместе с голкипером, но и здесь офсайд.

Под конец второго тайма Фати мог отличиться сейчас, неплохой удар у него выдался с левой стороны с небольшого расстояния, но голкипер в падении отбил мяч. Вскоре «Алавес» во второй раз отправил мяч в сетку, но и здесь вне игры.

После третьего поражения подряд «Алавес» идет на 12-м месте, каталонцы лидируют с запасом в три очка от «Реала».