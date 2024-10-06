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Анчелотти: «Модрич всегда будет ценным игроком для «Реала»

06 Октября 2024 • 19:11 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о важности хорватского хавбека Луки Модрича для «королевского» клуба.

«Модрич всегда был и остается ценным футболистом для нашей команды. Без разницы, сколько минут он играет. Лука имеет большое значение для «Реала», - приводятся слова итальянского специалиста в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

39-летний хорват выступает за «королевский» клуб с августа 2012 года. Срок действующего трудового договора между Модричем и «сливочными» рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость Луки оценивается в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич ещё теги
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