​«Сельта» выиграла, несмотря на два удаления - такого не было с 2006 года

В испанском чемпионате проходят матчи девятого тура, «Сельта» слетала на Канарские острова и обыграла там «Лас-Пальмас», забив тому ещё в первом тайме. А во второй половине встречи игроки из Виго остались вдевятером - красные карточки один за другим получили Илайш Мориба и лидер команды Яго Аспас.

Несмотря на такие потери в составе, «Сельта» выстояла и за более чем полчаса не пропустила ни одного гола. Она стала первой командой с 2006 года в Ла Лиге, выигравшей матч, несмотря на два удаления за первые 60 минут игры - предыдущим был сантандерский «Расинг», тогда выигравший у «Вильярреала».