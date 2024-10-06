Левандовски сделал хет-трик к 32-й минуте - это один из быстрейших в истории «Барселоны»

В испанском чемпионате проходят матчи девятого тура, «Алавес» принимает «Барселону» и умудрился пропустить от неё уже три мяча к 32-й минуте матча. Все три записал на свой счёт польский центрфорвард каталонского гранда Роберт Левандовски.

Как оказалось, его хет-трик стал четвёртым в смысле скорости в составе «Барселоны» за всё время выступлений каталонского суперклуба в испанском чемпионате. Быстрее всего три мяча забил Самюэль Это'о в 2008 году в ворота «Альмерии», ему потребовались 24 минуты.

На четыре минуты больше затратил на это дело в 1954-м Хусто Техада против «Реал Сосьедада», и, конечно же, отметился тут и Лионель Месси - в 2011 году он забил три «Мальорке» к 30-й минуте матча.