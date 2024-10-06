Левандовски оформил хет-трик за 32 минуты

Центральный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче девятого тура испанской Ла Лиги с «Алавесом».

Встреча между командами продолжается в эти минуты. К концу первого тайма «Барселона» громит на выезде «Алавес» со счетом 3:0.

Автором всех трех голов в составе «сине-гранатовых» стал 36-летний Левандовски, который отличился на 7-й, 22-й и 32-й минутах.

На счету польского форварда уже 12 забитых мячей в 11 встречах текущего сезона. Кроме того, у Левандовски есть две голевые передачи.

Следить за событиями матча «Алавес» - «Барселона» можно в нашей текстовой трансляции.