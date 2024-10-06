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«Реал» доверяет Васкесу – замену Карвахалю искать не будут

06 Октября 2024 • 17:44 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:0
Вильярреал

После травмы Дани Карвахаля в прессе появилась информация о том, что «Реал» будет искать зимой нового футболиста на позицию правого защитника. Как сообщает издание AS, эта информация не соответствует действительности.

По данным источника, выходить на трансферный рынок за новым правым защитником «Реал» в январе не будет. В мадридском клубе полностью доверяют Лукасу Васкесу, которому предстоит быть основным игроком на этой позиции до конца сезона.

Как известно, у Карвахаля выявили серьёзную травму колена. Футболисту предстоит перенести хирургическое вмешательство и долгий процесс восстановления.

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Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Лукас Васкес ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
06 Октября 2024 в 18:07
Просто рука лицо!((
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