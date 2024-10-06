«Барселона» потеряла форварда в самом начале матча

В воскресенье «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». Рулевому каталонской команды Хансу-Дитеру Флику пришлось делать замену уже в самом начале поединка. Дело в том, что нападающий «сине-гранатовых» Ферран Торрес получил травму. Судя по всему, футболист повредил заднюю поверхность бедра.

В срочном порядке вместо Феррана Торреса на замену вышел Эрик Гарсия. Перестановка произошла на шестой минуте.

Следить за матчем Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.