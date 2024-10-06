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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» дожала «Атлетик» в матче с тремя пенальти

06 Октября 2024 • 17:13 Комментировать
Жирона
2:1
Атлетик Б

В напряжённом матче девятого тура Ла Лиги «Жирона» принимала «Атлетик».

В середине первого тайма Алекс Беренгер должен был открывать счет, но пробил 11-метровый и не смог переиграть голкипера. На 39-й минуте Ясер Асприлья здорово стрельнул из-за пределов штрафной и открыл счет. Ойян Сансет тут же ответил своим результативным ударом. До перерыве еще Беренгер не попал в рамку в выгодной ситуации.

На 58-й минуте еще один 11-метровый для гостей, и уже Андер Эррера не смог переиграть кипера. На девятой добавленной минуте матча пенальти в другие ворота - Кристиан Стуани был точен, а голкипер не дотянулся - 2:1.

«Жирона» вышла на десятое место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Жирона2:1Атлетик Б
(1:0) Асприлья Ясер39'  
  41'Сансет Ойян (1:1)
(2:1) Стуани Кристиан90'  
Гассанига Пауло  56'Мартинес Арнау 90' (Франсес Алехандро ( 90') Давид Лопес  57'Крейчи Ладислав II  31'Гутьеррес МигельМартин Иван 90' (Стуани Кристиан ( 90') Эррера Янхель  90'Асприлья Ясер 90' (Мисехой Габриэль ( 90') Ван де Бек ДонниДанджума Арно 59' (Хиль Бриан ( 59') Руис Абель 90' (Хуанпе Хуан ( 90')
Запасные: Хуан Карлос МартинМиовски БоянСолис ДжонЛопес Пау
Алекс ПадильяДе Маркос ОскарВивиан Даниэль  45'Паредес Айтор  90'  90'Бойро Адама 79' (Юри Берчиче ( 79') Руис Иньиго 59' (Джало Альваро ( 59') Эррера Андер 79' (Прадос Беньят ( 79') Уильямс ИньякиСансет Ойян 43' (Гомес Унаи ( 43') Беренгер АлексГурусета Горка 59' (Хаурегисар Микель ( 59')
Запасные: Oier GastesiГоросабел АндониСеррано НикоМартон ХавьерЛекуе ИньигоНуньес УнайКаналес Пейо
06 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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Евро-Футбол.Ру,
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Хороший прогноз и ставка на матч Жирона – Атлетик чемпионата Испании – 6 октября 2024
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