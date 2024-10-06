«Жирона» дожала «Атлетик» в матче с тремя пенальти

В напряжённом матче девятого тура Ла Лиги «Жирона» принимала «Атлетик».

В середине первого тайма Алекс Беренгер должен был открывать счет, но пробил 11-метровый и не смог переиграть голкипера. На 39-й минуте Ясер Асприлья здорово стрельнул из-за пределов штрафной и открыл счет. Ойян Сансет тут же ответил своим результативным ударом. До перерыве еще Беренгер не попал в рамку в выгодной ситуации.

На 58-й минуте еще один 11-метровый для гостей, и уже Андер Эррера не смог переиграть кипера. На девятой добавленной минуте матча пенальти в другие ворота - Кристиан Стуани был точен, а голкипер не дотянулся - 2:1.

«Жирона» вышла на десятое место, соперник - шестой.