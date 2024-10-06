«Жирона» дожала «Атлетик» в матче с тремя пенальти

В напряжённом матче девятого тура Ла Лиги «Жирона» принимала «Атлетик».
В середине первого тайма Алекс Беренгер должен был открывать счет, но пробил 11-метровый и не смог переиграть голкипера. На 39-й минуте Ясер Асприлья здорово стрельнул из-за пределов штрафной и открыл счет. Ойян Сансет тут же ответил своим результативным ударом. До перерыве еще Беренгер не попал в рамку в выгодной ситуации.
На 58-й минуте еще один 11-метровый для гостей, и уже Андер Эррера не смог переиграть кипера. На девятой добавленной минуте матча пенальти в другие ворота - Кристиан Стуани был точен, а голкипер не дотянулся - 2:1.
«Жирона» вышла на десятое место, соперник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Асприлья Ясер39'
|41'Сансет Ойян (1:1)
|(2:1) Стуани Кристиан90'
Гассанига Пауло• 56'Мартинес Арнау90' (Франсес Алехандро (90') •Давид Лопес• 57'Крейчи Ладислав II• 31'Гутьеррес Мигель•Мартин Иван90' (Стуани Кристиан (90') •Эррера Янхель• 90'Асприлья Ясер90' (Мисехой Габриэль (90') •Ван де Бек Донни•Данджума Арно59' (Хиль Бриан (59') •Руис Абель90' (Хуанпе Хуан (90')
Запасные: Хуан Карлос Мартин•Миовски Боян•Солис Джон•Лопес Пау
Алекс Падилья•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль• 45'Паредес Айтор 90'• 90'Бойро Адама79' (Юри Берчиче (79') •Руис Иньиго59' (Джало Альваро (59') •Эррера Андер79' (Прадос Беньят (79') •Уильямс Иньяки•Сансет Ойян43' (Гомес Унаи (43') •Беренгер Алекс•Гурусета Горка59' (Хаурегисар Микель (59')
06 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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