«Барселона» объявила состав на матч против «Алавеса»

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Касадо, Форт, Педри, Рафинья, Ямаль, Торрес, Левандовски.

Матч Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В восьми прошедших матчах Ла Лиги «Барселона» добилась семи побед при одном поражении.