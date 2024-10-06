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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч против «Алавеса»

06 Октября 2024 • 16:15 Комментировать
Алавес
...
Барселона
1 5.80 X 4.60 2 1.55
Через 0 ч. -2 мин.

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Касадо, Форт, Педри, Рафинья, Ямаль, Торрес, Левандовски.

Матч Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В восьми прошедших матчах Ла Лиги «Барселона» добилась семи побед при одном поражении.

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АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
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