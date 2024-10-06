Карвахаль сделал заявление после травмы и продления контракта

В субботу Дани Карвахаль получил серьёзную травму колена, а уже в воскресенье «Реал» объявил о продлении контракта с защитником до конца сезона 2025/2026. Карвахаль поделился эмоциями посредством публикации в социальных сетях.

«У меня есть только слова благодарности в адрес «Реала» и нашего президента Флорентино Переса. В такой день, как сегодня, мы объявили о продлении контракта до середины 2026 года. Это говорит о том, что этот клуб является лучшим в мире. Успехи, которые мы разделяем, наполняют нас счастьем, но душа проявляется в действительно трудные времена. Спасибо, «Реал Мадрид», - написал Карвахаль в социальных сетях.