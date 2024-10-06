Раскрыты две трансферные цели «Реала»

«Реал» редко выходит на трансферный рынок зимой, однако в этом сезоне ситуация отличается. Это связано в том числе с серьёзной травмой, которую получил защитник Дани Карвахаль. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Феликса Диаса, в январе у «сливочных» будут сразу две трансферные цели. Так, мадридцы могут подписать не только правого защитника, но и левоногого центрального защитника.

Ранее появлялась информация о том, что «Реал» уже зимой может подписать Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля».

Напомним, что в субботу «Реал» обыграл на своём поле «Вильярреал» со счётом 2:0.