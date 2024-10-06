«Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем после травмы

Защитник Дани Карвахаль угодил в лазарет «Реала» с серьёзной травмой колена. Опытный футболист нескоро вернётся в строй – в сезоне 2024/2025 он уже не сыграет. На следующий день после полученной Карвахалем травмы «Реал» объявил о продлении с игроком. Новое трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

«Реал» хочет выразить Карвахалю всю свою поддержку и любовь и желает ему скорейшего выздоровления, чтобы мы поскорее наслаждались его футболом», - говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».

Следующий матч «Реал» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Сельты» на выезде.