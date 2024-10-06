«Реал» принял решение по Карвахалю после серьёзной травмы

Дани Карвахаль серьёзно травмировался в концовке субботнего матча Ла Лиги против «Вильярреала». Восстановление футболиста займёт долгий срок – в сезоне 2024/2025 Карвахаль не сыграет. При этом действующий контракт опытного игрока как раз и рассчитан до следующего лета.

Как сообщает Relevo, «Реал» не оставит Карвахаля в затруднительном положении и предложит ему продление контракта. В клубе уже было единодушие в вопросе нового контракта для Дани, и травма не повлияла на планы «сливочных».

Дани Карвахаль проводит в «Реале» почти всю карьеру. Исключением стал сезон 2012/2013, когда защитник играл в аренде в «Байере».