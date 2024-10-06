Экс-форвард «Реала» прокомментировал трансфер в Малайзию

Форвард Хесе Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», высказался о своем трансфере в клуб «Джохор Дарул Такзим» из чемпионата Малайзии.

«Рад таким возможностям, которые мне предоставляет футбол. Начинается мое новое приключение в Малайзии. Верю, что вместе мы добьемся успеха. Очень жду начала. Спасибо за доверие», - оставил сообщение испанский нападающий в социальных сетях.

Родригес – воспитанник академии «королевского» клуба. В составе первой команды «сливочных» Хесе провел 94 встречи. Форвард отметился 18 голами и 15 ассистами. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, а также становился чемпионом Ла Лиги и обладателем кубка Испании.