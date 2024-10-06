Появилась информация о сроках восстановления Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил травму в матче Ла Лиги против «Вильярреала». Бразильского форварда пришлось менять вскоре после забитого им красивого гола из-за пределов штрафной площади.

«Реал» в воскресенье назвал диагноз Винисиуса, но ничего не сообщил о сроках восстановления игрока. Как сообщает Cope, травма бразильца является незначительной. Винисиус сможет вернуться в строй через считанные дни.

В то же время журналист Эду Агирре поведал, что Винисиус не отправится в расположение сборной Бразилии на октябрьский сбор.

Напомним, что «Реал» в субботу обыграл «Вильярреал» на своём поле со счётом 2:0.