Тораль прокомментировал поражение от «Реала»

Наставник «Вильярреала» Марселино Тораль прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в матче чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» уступила на выезде со счетом 0:2.
«Команда хорошо начала, контролировала происходящее на поле. Мы хорошо отыграли первую половину и сохраняли шансы на ничью. После перерыва пытались поддерживать уровень, но нам не хватило глубины. Команде не хватило сил, чтобы доставить много проблем сопернику во втором тайме», - передает слова специалиста AS.
После вчерашнего матча «Реал» занимает второе место в таблице, а «Вильярреал» находится на третьей позиции.
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