Тораль прокомментировал поражение от «Реала»

«Команда хорошо начала, контролировала происходящее на поле. Мы хорошо отыграли первую половину и сохраняли шансы на ничью. После перерыва пытались поддерживать уровень, но нам не хватило глубины. Команде не хватило сил, чтобы доставить много проблем сопернику во втором тайме», - передает слова специалиста AS.