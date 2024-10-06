Экс-нападающий «Реала» и «ПСЖ» будет играть в Малайзии

Бывший форвард мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в чемпионате Малайзии. Испанский нападающий заключил трудовое соглашение с клубом «Джохор Дарул Такзим», об этом рапортует пресс-служба команды.

Стоит отметить, что Хесе – воспитанник футбольной академии «королевского» клуба. За первую команду «сливочных» Родригес провел 94 встречи, забил 18 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с мадридцами он становился триумфатором Лиги чемпионов, а также чемпионом Испании и обладателем кубка страны.

Предыдущим местом работы Хесе была бразильская «Коритиба».