Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль получил серьёзную травму в концовке субботнего матча против «Вильярреала». Ясно, что в сезоне 2024/2025 опытный футболист больше на поле не выйдет.

«Реал» не привык выходить на трансферный рынок зимой, но из-за травмы Карвахаля клуб может пересмотреть свои планы. Как сообщает TodoFichajes, подписать Трента Александер-Арнольда в январе будет невозможно, поэтому «сливочные» смотрят в сторону Хуанлу Санчеса. Речь идёт о 21-летнем защитнике «Севильи», которого специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 15 миллионов евро.

«Реал» сделал заявление по травме Карвахаля