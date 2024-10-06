«Реал» сообщил о травме Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в субботнем матче против «Вильярреала». Вскоре после этого бразилец в ходе атаки делал пас на Родриго и после стыка с соперников почувствовал роль в районе шеи. Винисиуса заменили, и теперь «сливочные» сообщили о его травме на официальном сайте.

«После обследования у Винисиуса диагностировали травму шейного отдела», - говорится в сообщении «сливочных».

Каких-либо подробностей «Реал» не сообщил. Напомним, что команда Карло Анчелотти в субботу обыграла «Вильярреал» на своём поле со счётом 2:0. «Сливочные» сейчас занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.