«Реал» сделал заявление по травме Карвахаля

В субботу «Реал» проводил домашний матч Ла Лиги против «Вильярреала». В самой концовке травму получил защитник мадридской команды Дани Карвахаль. Опытный футболист после контакта корчился от боли и даже плакал. Карвахаля унесли в подтрибунное помещение на носилках.

«Реал» на своём официальном сайте выпустил заявление по поводу полученной Карвахалем травмы.

«После обследования у Карвахаля диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге», - говорится в сообщении.

В ближайшие дни Карвахаль будет прооперирован. Сроки восстановления игрока «Реал» не называет.