Экс-форвард «Реала» Хоселу высказался о тяжёлой травме Карвахаля

Экс-форвард «Реала» Хоселу дал комментарий касательно повреждения крестообразных связок у латераля «королевского» клуба Дани Карвахаля. Игрок получил травму во вчерашнем поединке против «Вильярреала» (2:0).

«Лучше бы это произошло со мной. Пишу это сквозь слезы. Я уверен, что Даниэль достойно преодолеет этот путь. Я с тобой», - оставил сообщение испанский бомбардир в своих социальных сетях.

В ближайшее время Карвахаль перенесет операцию. Точные сроки восстановления футболиста пока не называются.

После девяти матчей «Реал» набрал 21 очко и располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги.