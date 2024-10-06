Защитник «Реала» Карвахаль высказался о своей тяжёлой травме

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о своей травме, полученной в поединке против «Вильярреала» (2:0) в рамках девятого тура чемпионата Испании.
«Травма «крестов» подтверждена после обследования. Мне предстоит операция. Я проведу в лазарете несколько месяцев. С нетерпением жду старта восстановления и возвращения в строй. Огромное спасибо всем за слова поддержки. Я чувствую вашу любовь», - написал латераль в своих социальных сетях.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний защитник провел восемь поединков. Карвахаль забил один гол и получил две желтые карточки.
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