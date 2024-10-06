Защитник «Реала» Карвахаль высказался о своей тяжёлой травме

«Травма «крестов» подтверждена после обследования. Мне предстоит операция. Я проведу в лазарете несколько месяцев. С нетерпением жду старта восстановления и возвращения в строй. Огромное спасибо всем за слова поддержки. Я чувствую вашу любовь», - написал латераль в своих социальных сетях.