Колыванов назвал звёздного нападающего, который выпадает из игры «Реала»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением об игре звездного атакующего трио мадридского «Реала» после победного поединка с «Вильярреалом» (2:0) в девятом туре чемпионата Испании.

«Мбаппе выпадает. Наверное, он не в лучшей физической форме. Если убрать Винисиуса, то там моменты никто создать не может», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба в летнее трансферное окно. Он подписал пятилетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне Килиан поучаствовал в 11 поединках «сливочных», записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.