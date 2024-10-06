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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Валенсия» выдала худший старт сезона в 21-м веке

06 Октября 2024 • 04:08 Комментировать

В испанском чемпионате состоялись матчи девятого тура, «Валенсия» съездила в гости к «Леганесу», но не сумела переиграть этот скромный клуб - матч закончился по нулям. Для «Валенсии» это была третья ничья в девяти матчах, при одной победе и пяти поражениях.

Шесть набранных очков после девяти туров - это худший старт «Валенсии» за весь 21-й век, в последний раз столь неудачно клуб начал чемпионат в сезоне 1997\1998.  Правда, тогда у «Валенсии» было вообще лишь пять очков после первых девяти туров, а закончили тот чемпионат «летучие мыши» на девятом месте.

В следующем туре «Валенсия» примет «Лас-Пальмас».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Леганес
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