«Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль надолго выбыл из строя.

32-летний футболист покинул поле на носилках после удара, полученного в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0) в столкновении с Йереми Пино. По завершении поединка Карвахаль прошёл медицинские обследования, которые подтвердили худшие опасения – разрыв передней крестообразной связки колена.

«Серьёзная травма крестообразной связки. Мне предстоит операция, и я уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения в строй. Спасибо всем за сообщения поддержки», – написал в социальных сетях Карвахаль.